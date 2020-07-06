النصر يخطط لضم البرازيلي مايكون في صفقة مجانية

تمسك روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي، بالتجديد لعدد من اللاعبين، خلال الفترة المقبلة، من أجل المحافظة على القوام الخاص بالفريق، قبل استئناف منافسات الدوري السعودي يوم 4 أغسطس القادم.

وكشفت بعض المصادر، أن النصر يسعي لاستغلال الأزمة المالية التي يمر بها نادي جالطة سراي التركي، من أجل الحصول على خدمات المدافع البرازيلي “مايكون بيريرا” بشكل مجاني، في الموسم المقبل.

وبات جالطة سراي عاجزًا عن دفع راوتب أغلب لاعبيه خلال الفترة الماضية، في ظل الأزمة الكبيرة التي تعاني منها معظم أندية أوروبا، بعد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لذلك فأن النصر يعول على تلك الأنباء من أجل ضم اللاعب مقابل تحمل جميع رواتبه.

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وأكدت ذات المصادر، أن النصر قرر عدم التفاوض حاليا مع جالطة سراي علي ضم مايكون، حيث يطمع في الحصول على خدماته لموسم آخر، دون دفع أي مقابل مالي، فقط سيتحمل الراتب السنوي للاعب، الذي يحظى بإعجاب كبير من روي فيتوريا المدير الفني للفريق.

يشار إلى أن إدارة النصر تسعي للإبقاء على خدمات الإسترالي براد جونز حارس المرمى حتى نهاية الموسم فقط، لكن الحارس تسبب في أزمة كبيرة، خاصة أنه يطالب بالتجديد لموسم إضافي، وهو الأمر الذى لم أغضب مسئولي الفريق، خاصة أن فيتوريا ينوي التضحية بالحارس لضم أجنبي آخر في الانتقالات الصيفية.

ويستعد فريق النصر حاليا لاستئناف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين يوم 4 أغسطس، حيث سيواجه غريمه التقليدي فريق الهلال، فى مواجهة نارية، ستحسم بنسبة كبيرة الفريق المُتوج بلقب البطولة.

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