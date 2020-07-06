على خطى آريين روبن.. ويسلي شنايدر يقترب من العودة إلى الملاعب

ألمح النجم الهولندي السابق ويسلي شنايدر إلى احتمالية عودته إلى ممارسة كرة القدم مرة أخرى بعد اعتزاله اللعب رسميا العام الماضي.

وتجمع نحو 75 شخصا ترحيبا بشنايدر لدى وصوله إلى مقر نادي أوتريخت في مدينة أوندييب الهولندية، التي ولد فيها، حاملين قميصا النادي أوتريخت، وكتب عليه اسم النجم الهولندي المعتزل.

وهتف المشجعون مطالبين شنايدر بالتوقيع على القميص إيذانا منه بعودته إلى المستطيل الأخضر، ليرد عليهم أنه بالتأكيد سيفكر في الأمر.

ونقلت وسائل إعلام هولندية عن شنايدر قوله إنه تحدث بالفعل إلى المدير الرياضي لنادي أويترخت.

وأكد المدير الرياضي لأويترخت في تصريحات، حصول تواصل مع شنايدر، وأن الطرفين تطرقا إلى موضوع عودة محتملة إلى الملاعب.

حيث قال: “الكرة الآن في ملعبه، أمام ويسلي الآن الوقت لكي يقرر ما إذا كان يرغب في العودة”.

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وأضاف: ” إنه في وضع بدني لائق ومتحمس، وبالتأكيد سيكون ذلك مثيرا بالنسبة إلى نادي أوتريخت”.

ولم يسبق لويسلي شنايدر أن لعب لفريق أوتريخت، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الهولندي.

وفي حال أقدم شنايدر على هذه الخطوة، سيتزامن ذلك مع عودة النجم الهولندي المعتزل آريين روبن إلى مزاولة كرة القدم، الذي وقع عقدا لمدة عام واحد مع نادي جرونينجن الهولندي الأسبوع الماضي.

حيث أعلن آريين روبن، منذ أيام عودته إلى الملاعب من بوابة نادي جرونينجين، نشأ فيه.

وخاض شنايدر مسيرة طويلة في الملاعب، بدأت من الفئات العمرية لنادي أياكس أمستردام وصولا إلى الفريق الأول، قبل أن يتنقل بين أندية كبار أوروبا، أبرزها ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلانو الإيطالي، مرورا بنيس الفرنسي وجلطة سراي التركي، وانتهاء بالغرافة القطري.

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