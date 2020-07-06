الترجي يسعى لضم المثناني والشعلالي في الميركاتو الصيفي 2020

يسعى فريق الترجي الرياضي، لتدعيم صفوفه، بضم بعض اللاعبين المميزين، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وذكرت صحيفة “الشروق” التونسية، أن قائمة اللاعبين، المرشحين للانضمام إلى الترجي، تضم الثنائي التونسي، محمد المثناني، وغيلان الشعلالي.

وقالت الصحيفة ، أن مسؤولو الترجي قدموا عرضا إلى لاعب وسط النجم الساحلي محمد المثناني للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وينتهي تعاقد محمد المثناني مع فريقه الحالي النجم الساحلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال إلى فريق في صفقة انتقال حر.

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ويرغب المدير الفني للترجي معين الشعباني، في استعادة لاعب وسط الفريق السابق غيلان الشعلالي، الذي أبدى موافقة مبدئية على عودته إلى فريقه القديم.

وانتهت علاقة غيلان الشعلالي بنادي مالاتيا سبور التركي، بعد اتفاق الطرفين، على فك الارتباط وفسخ التعاقد بشكل ودي، ليصبح اللاعب حرا في الانتقال إلى أي فريق خلال الموسم المقبل.

وارتبط اسم غيلان الشعلالي بنادي الزمالك، بعد أن أكدت تقارير صحفية موافقة اللاعب على الانتقال لصفوفه، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن الترجي أعلن عن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي 2020، بعدما نجح في ضم لاعب الزمالك السابق التونسي حمدي النقاز، في صفقة انتقال حر.

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