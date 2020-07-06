أرقام صادمة تبرئ ريال مدريد من تهمة ركلات الجزاء

لم يكن غريباً انفعال زيدان بعد الاتهامات التي وجّهت له ولفريقه ريال مدريد إثر الفوز بركلة جزاء على بلباو العنيد، خاصة وأنّ الأرقام تثبت قطعاً أن متصدر الليغا ليس من أكثر الفرق استفادة من هذه الجزئية سواء في الليغا أو الدوريات الكبرى.



عادت الأضواء لتسلط على انتصارات ريال مدريد بعد فوزه بركلة جزاء ترجمها راموس بنجاح أمام أتلتيك بلباو 1-0 في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني، خاصة وأنها المرة الأولى التي ينتصر بها الملكي في مباراتين توالياً بالليغا 1-0 بفضل ركلة جزاء منذ 1998.



ولسنا هنا بصدد صحة جميع ركلات الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد أو لا، إذ أنّ تقنية الفيديو المعتمدة وحكام الساحة وتفسيرات المختصين تبقى الأقرب للمنطق، لكن الأرقام تثبت أن جملة "ريال مدريد أكثر فريق استفادة من ركلات الجزاء" فضفاضة جداً.



زيدان غاضب من ظلم نجوم ريال مدريد



وقال الفرنسي زين الدين زيدان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية إنّه سئم الانتقادات التي اعتبرت ريال استفاد كثيراً من قرارات تحكيمية في الآونة الأخيرة: "لقد تعبت، يخيّل للبعض بأننا نفوز في مبارياتنا فقط بفضل الحكام، يجب احترام مجهودات اللاعبين".



وعن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح فريقه في مواجهة بلباو، قال: "لقد ذهب الحكم لمراجعة اللقطة وقرّر منح ركلة جزاء لأنّها بالفعل ركلة جزاء"، علماً أن الفوز منح ريال الابتعاد بالصدارة بفارق سبع نقاط عن برشلونة عصر اليوم.



ويبدو كلام زيزو فيما يتعلق بالقفز على جهود لاعبيه منطقياً، فقد استحواذ ريال مدريد أمام بلباو بنسبة 57% وسدد على المرمى 4 مقابل واحدة وسدد ككل 10 مقابل 7، ومع خيتافي سيطرة بنسبة 67%، ومع أنه لم يكن أفضل من منافسيه بفارق كبير لكنه كان موجوداً.



ريال ليس الأكثر في أوروبا أو إسبانيا



إذا أردنا أن نتحدث على مستوى الدوريات الكبرى في أوروبا فنجد أن مانشستر يونايتد حصل على 12 ركلة جزاء في إنكلترا أمام جاره سيتي 10 وفي إيطاليا حصل لاتسيو على 15 وبعده جنوى 13، حتى في دوري أبطال أوروبا حصل ريال على ركلة جزاء يتيمة.



في الموسم الفائت حصل ريال مدريد على تسع ركلات جزاء وهو ذات العدد الذي حصل عليه برشلونة حامل لقب الليغا.



وتشير الأرقام أيضاً إلى أنّ ريال مدريد حصل على تسع ركلات جزاء هذا الموسم في المركز الثاني خلف بلباو ومايوركا (10) وبالتساوي مع سلتا فيغو وفياريال، وليس ذنباً أن يسجل فريق العاصمة جميع ركلاته المتاحة، كأكثر فرق الدوري الإسباني تسجيلاً من علامة الجزاء.





"جزء" من اللعبة وحقائق واضحة



يجمع متابعو الدوري الإسباني من المحايدين على صحة معظم ركلات جزاء التي منحت لصالح ريال مدريد، الخلاف قد يكون بشأن واحدة أو اثنتين وربما ثلاثة وهو عدد أقل بكثير من الحالات التي طالب بها عشاق ريال مدريد بركلات جزاء لصالح فريقهم لم تحتسب.



ويوضح التمعن بتفاصيل هذه الجزئية التي لا تعتبر الأفضلية بها تهمة، أنّ ريال مدريد سجّل 4 ركلات في لقاءات محسومة، ضد ليغانيس حصل على ركلتين (5-0) وإيبار مثلهما (4-0) وإذا أردنا الدخول في هذا النفق سنجد فرقاً كثيرة جمعت نقاطاً أكثر من ريال مدريد بفضل ركلات الجزاء ولم يتم الحديث عنها بهذا الشكل.



ريال مدريد يسير بالطريق الصحيح لاستعادة لقب الليغا، وسواء ساعدت ركلات الجزاء في تتويجه أو لا فإن النقلة النوعية التي حدثت مع زيدان لا تخضع للشك.



المصدر: بي إن سبورت