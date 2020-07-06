رياضة | ليفربول يستهدف نجم شالكه في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يستهدف نجم شالكه في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اهتمام الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأحد النجوم من الدوري الألماني ورغبته الحقيقية في التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع ليفربول إيكو البريطاني أن هذا النجم هو ويسون ماكيني نجم خط وسط شالكة الألماني ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الموقع البريطاني أن ماكيني البالغ من العمر 21 عاماً كان قد انتقل إلى شالكة في صيف 2016 قادماً من أكاديمية دالاس الأمريكية.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن ماكيني شارك حتى تلك اللحظة في 91 مباراة مع الفريق الألماني، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه.