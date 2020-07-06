رياضة | الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد (الميركاتو الصيفي).

دجلة ينفي مفاوضات الزمالك مع عبد العاطي

تحدثت مصادر صحفية عن حقيقة ما تردد بشان مفاوضات الزمالك لضم نجم وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت المصادر أن مسئولي نادي وادي دجلة نفوا وصول عرض رسمي من الزمالك، للتعاقد مع لاعب خط وسط الفريق محمد عبد العاطي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

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وأوضحت المصادر :" أن لا يوجد أي عرض رسمي من الزمالك حتي الآن لضم محمد عبد العاطي".

وأكملت " أن في حال وصول عرض بشكل رسمي، سنقوم بدراسته وتقييمه والإعلان عنه، وسنوافق عليه بشرط أن يتناسب مع إمكانيات وقدرات اللاعب باعتباره من العناصر المميزة بالدوري المصري الممتاز في خط الوسط".

الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من إدارة الزمالك تدعيم خط الوسط بلاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمعاونة محمود عبد العزيز وطارق حامد على مدار الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن رسميا استئناف الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز في 7 أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة توقف منذ مارس الماضي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.