رياضة | بيراميدز يقدم عرضًا مغريًا لخطف صفقة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يقدم عرضًا مغريًا لخطف صفقة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد الخولي، نائب رئيس المصري البورسعيدي أن ناديه تلقى عرضا رسميا من بيراميدز للتعاقد مع محمود وادي، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على "قناة صدى البلد" :"المسحة الأولى والثانية للاعبي المصري جاءت سلبية، والفريق يؤدي فترة إعداد جيدة، وسنجتمع مع اللجنة الخماسية خلال أيام، ونناشد وزير الرياضة بمساندة المصري وعودته للعب في بورسعيد".

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وتابع :"لدينا مقترح للعب في بورفؤاد أو المريخ أو بورسعيد وننتظر رد الوزير والجهات الأمنية".

واختتم الخولي حديثه: "تلقينا عرض رسمي من بيراميدز لضم محمود وادي، لكننا ننتظر حل أزمة القيد ثم نبدأ التفاوض".

وفي سياق آخر، كشف الخولي عن سلبية نتيجة عينات المسحة الأولى والثانية لفيروس كورونا، التي خضع لها الفريق.