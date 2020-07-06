رياضة | موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليفربول بالأمس فوز مهم على فريق أستون فيلا ضمن مباريات الجولة ال 33 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بهدفين دون رد . وسجل هدفي فريق ليفربول كل من النجم السنغالي ساديو ماني والشاب چونز وشارك محمد صلاح فى اللقاء بالكامل وصنع الهدف الثانى . Advertisements ويستعد ليفربول ليكون ضيف على نظيره برايتون ضمن مباريات الجولة ال 34 القادمة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج يوم الأربعاء القادم الموافق8 يوليو . وسيقام اللقاء فى تمام التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت السعودية . وتوج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج منذ الجولة ال 31 من البطولة.

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