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رياضة | موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة القادمة في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليفربول بالأمس فوز مهم على فريق أستون فيلا ضمن مباريات الجولة ال 33 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بهدفين دون رد .

وسجل هدفي فريق ليفربول كل من النجم السنغالي ساديو ماني والشاب چونز وشارك محمد صلاح فى اللقاء بالكامل وصنع الهدف الثانى .

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ويستعد ليفربول ليكون ضيف على نظيره برايتون ضمن مباريات الجولة ال 34 القادمة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج يوم الأربعاء القادم الموافق8 يوليو .

وسيقام اللقاء فى تمام التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت .

وتوج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج منذ الجولة ال 31 من البطولة.

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