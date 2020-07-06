رياضة | بشكتاش يحسم مصير محمد النني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بشكتاش يحسم مصير محمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد نور شيبي رئيس نادي بشكتاش التركي عن مصير محترفنا محمد النني لاعب وسط الفريق بشكل نهائي، وذلك بتمسك الفريق بمجهودات الدولي المصري.

وقال “شيبي” في تصريحات لصحيفة “الصباح” التركية : “لن نسمح برحيل أي لاعب عن الفريق قبل نهاية الدوري التركي الحالي”.

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وأضاف : “عقود كل اللاعبين مستمرة مع الفريق حتى نهاية المسبقة المحلية، هناك اتفاق مع النني بخصوص البقاء”.

واختتم “شيبي” : “هناك اتفاق مع النني ببقاءه مع الفريق الموسم المقبل سواء عن طريق الاستمرار على سبيل الإعارة أو الشراء”.

ويذكر ان محمد النني قد هدد بعدم المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم بسبب مستحقاته المتأخرة.