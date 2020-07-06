رياضة | اتحاد الكرة يعلن عن الكرة الموحدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن عن الكرة الموحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن الكرة الموحدة التى سيلعب بها الموسم القادم . وقال عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم أن ذلك الأمر كان لابد من حدوثه منذ فترة ،إحنا مش بنخترع ". وأضاف :" بدأت الفكرة منذ مباراة السوبر المصري الأخيرة ". ويذكر أن اتحاد الكرة حدد موعد عودة بطولة الدوري المصري أيام 7 و8 أغسطس القادم بالمباريات المؤجلة .

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