رياضة | رئيس برشلونة ينفجر في وجه التحكيم بسبب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة ينفجر في وجه التحكيم بسبب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو عن غضبه ضد نظام حكم الفيديو المساعد (فار)، مشيرا إلى أنه يشهد انحيازا لصالح ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة ومنافسه على لقب الليجا.

وقبل أربع مراحل متبقية من الدوري الإسباني في الموسم الحالي، يحتل برشلونة المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد، وقد استفاد الأخير خلال الأسابيع القليلة الماضية من عدة قرارات اتخذت عبر اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد خلال المباريات.

وتغلب ريال مدريد على أتلتيك بيلباو 1 / صفر مساء أمس الأحد، وقد حسم المباراة بهدف سجله سيرجيو راموس من ضربة جزاء احتسبت بعد اللجوء لنظام فار، بينما لم يجر احتساب ضربة جزاء لصالح برشلونة إثر مخالفة مشابهة.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على مضيفه فياريال 4 / 1 أمس الأحد، عدم احتساب هدف لصالح برشلونة بسبب تسلل أرتورو فيدال بمسافة ضئيلة، وقد وجه بارتوميو انتقاداته لنظام فار عقب المباراة.

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وقال بارتوميو في تصريحات لشبكة "موفيستار" الإسبانية :"نظام فار لا يرتقي لما كنا نتطلع إليه جميعا. فمنذ تطبيقه، شهدنا العديد من المباريات التي لم تكن عادلة وكانت الأفضلية دائما لنفس الفريق، بينما تضررت العديد من الفرق."

وتابع :"نظام الفار يجب أن يساعد الحكم، وفي المباريات الأخيرة، يمكن للجميع ملاحظة كيف أن النظام لا يستخدم بشكل جيد."

وفي وقت سابق، صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأنه قد سئم من كثرة الشكاوى حول أن فريقه يستفيد من القرارات التحكيمية.

وقال زيدان في تصريحاته للصحفيين :"لقد سئمت من كثرة ما يقال لي إننا نحقق الفوز بسبب الحكام."

وأضاف :"هذا لن يتغير. لكن اللاعبين يستحقون الاحترام. وأي شيء لن يلهينا عن هدفنا."