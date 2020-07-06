رياضة | الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ريال مدريد الفوز على نظيره أتلتيك بيلباو في ملعبه، بنتيجة هدف مقابل لا شئ، في للقاء أمس الأحد، في اطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وشهدت لقطة تحكيمية مثيرة للجدل بركلة جزاء، كانت ضد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد مع لاعب اتليتك بلباو.

وتمكن راموس نجم ريال مدريد، من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء، في الدقيقة 73، لكن اللاعب نفسه، كاد أن يتسبب بعد ذلك بدقيقة واحدة باحتساب ركلة جزاء ضد فريقه، بعدما داس من دون كرة على قدم لاعب بيلباو، راؤول غارسيا، الذي سقط داخل منطقة جزاء الريال.

وهاجم لاعبو أتليتك بيلباو حكم المباراة بشدة بعد تلك اللقطة، ومطالبته باحتساب ركلة جزاء ضد راموس أو العودة على الأقل لتقنية الفيديو "فار"، للتأكد من اللقطة، لكن غونزاليس أمر بمواصلة اللعب.

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وأوضح جمال الشريف الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، عبر حسابه في "تويتر"، سبب عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس قائلا: "في الدقيقة 74، لا توجد مخالفة على راموس في منطقة جزائه رغم وجود دهس عفوي على قدم منافسه راؤول غارسيا، الذي يقف خلفه حيث كانا يتحركان بالقرب من بعضهما وباتجاهين مختلفين مع التركيز والمتابعة على مكان تواجد الكرة البعيدة عنهما، وبالطبع لا ينطبق هنا عنصر الإهمال أو التصرف دون حذر".

وأشار الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية،أندوخار أوليفير، إلى عدم وجود ركلة جزاء في اللقطة محل الجدل، وأوضح أن راموس لم يتعمد دهس قدم غارسيا.

ودافعت الصحف إسبانية،عن موقف راموس بعد أن ذكرت أن مهاجم بيلباو كان في حالة تسلل قبل التحامه مع راموس وسقوطه على الأرض، وبالتالي فإن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحا.

جدير بالذكر أن فريق زيدان عزز موقعه في صدارة الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلبونة، وذلك قبل أربع مراحل من نهاية الليجا.