رياضة | فايلر يكلف معاونيه بتقديم تقرير شامل عن منافسه بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يكلف معاونيه بتقديم تقرير شامل عن منافسه بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تكليف معاونيه بتجهيز تقرير شامل عن الوداد البيضاوي المغربي، قبل مواجهة الطرفين بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ بالفعل الجهاز المعاون للسويسري، مهمته ومتابعة كافة التفاصيل داخل الفريق المغربي، وإعداد تقرير يحمل نقاط القوة والضعف قبل الاصطدام المرتقب.

ومن المقرر أن يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني، إلى القاهرة مساء اليوم بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها للإطمئنان على إسرته.

ويخضع فايلر، فور وصوله إلى القاهرة لمسحة طبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب تعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، على أن يقود المران الجماعي بداية من غد الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.