رياضة | بيكيه يكشف تفاصيل فوز برشلونة على فياريال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بيكيه يكشف تفاصيل فوز برشلونة على فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أن آداء فريقه خلال مواجهة فياريال، مميز للغاية وذلك بعد فوز البلوجرانا بنتيجة (4-1)، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الليجا.

وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الفوز كان مهما للاستمرار في القتال على اللقب، اليوم لعبنا مباراة جيدة، وسنحاول الاستمرار في السير بهذا الأداء حتى النهاية".

وأضاف: "التحسن؟ هناك عدة عوامل لذلك، وأحدها هي طريقة اللعب، وأن يلعب 3 لاعبين في الخط الهجومي ويقتربون أكثر من مرمى الخصم، وهدف جريزمان كان مهما حيث سيزيد من ثقته، لكن الخصوم سيتخذون حذرهم بعد هذا الهدف".

وتابع: "نحن لا نحب أن نكون في الخلف، وسوف نقاتل من أجل تغيير الوضع، والتواجد في هذا النادي يتطلب القتال حتى النهاية".

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واختتم: "الإشارات أثناء المباراة؟ لا أتذكر، ففي الملعب يكون الأدرينالين عاليا، لكني لا أعرف ما الذي تتحدث عنه".

وسخر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، من حكم الفيديو، خلال مواجهة فياريال، التي انتصر فيها البلوجرانا بنتيجة (4-1)، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الليجا.

وسجل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 69، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على أرتورو فيدال.

وبعد إلغاء الهدف، أشار بيكيه بيديه بأنه يُحرك دمية مع الأوتار، فيما يوحي بإشارة لتحيز الحكام ضد البارسا.

لكن اللاعب تهرب من الاعتراف بهذه الإشارة، ربما خشية التعرض لعقوبات.