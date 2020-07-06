رياضة | المقاولون العرب ينافس التعاون السعودي على ضم عمرو رضا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب ينافس التعاون السعودي على ضم عمرو رضا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، في مفاوضات جادة مع عمرو رضا نجم الشارقة الإماراتي، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء رضا على رأس أولويات ذئاب الجبل، بعد ترشيحات من وكلاء اللاعبين لتعويض رحيل طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، المحتمل لصفوف النادي الأهلي، بالموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يدخل المقاولون العرب، في منافسة شرسة مع نادي التعاون السعودي، المهتم أيضًا بخدمات اللاعب المصري، لتدعيم الخط الهجومي بالموسم المقبل.

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وتلقى اللاعب خلال الساعات الماضية، عدة اتصالات من جانب الفريق السعودي لارتداء قيصه، وهو ما وافق عليه اللاعب بشكل مبدئي لحين حسم أمره بنهاية الموسم الجاري.

وتأتي رغبة المقاولون العرب، في ضم لاعب الأهلي السابق، نظرًا لصغر سنه وإمكانياته العالية وإبداء عماد النحاس المدير الفني إعجابه بقدراته، بالإضافة إلى أن اللاعب سينتقل في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عمرو رضا، مع فريق الشارقة الإماراتي بنهاية الموسم الجاري، ويفاضل بين عدة عروض للرحيل إلى أحدهم بالموسم الجديد.