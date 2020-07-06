رياضة | المقاصة يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي والتخطيط توصي بالإعارة فقط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي والتخطيط توصي بالإعارة فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، في مفاوضات جادة مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

ووضع المقاصة، محمود الجزار مدافع الفريق والمعار إلى الجونة، حتى نهاية الموسم الجاري، ضمن اهتماماته للتوقيع مع بالميركاتو الصيفي.

ويرغب الفريق الفيومي، في التعاقد مع اللاعب الشاب لتدعيم خطه الدفاعي، في ظل صعوبة عودته لتمثيل القلعة الحمراء بالموسم الجديد.

ويرتبط الجزار، بعقد مع النادي الأهلي لمدة ثلاث مواسم، ويلعب ضمن صفوف الجونة على سبيل الإعارة، وظهر بمستوى لافت ومميز للغاية.

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ومن المنتظر أن يقوم مصر المقاصة، بإرسال فاكس رسمي لإدارة النادي الأهلي، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن الموافقة على رحيل اللاعب.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، أوصت بعدم رحيل محمود الجزار بصورة نهائية، والاكتفاء بإعارته خاصةً أنه من العناصر المميزة التي ستفيد الفريق مستقبلًا.

وتعاقد المارد الأحمر مع الجزار، قادمًا من صفوف كهرباء الإسماعيلية، مقابل 2 مليون جنيه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في 2018.