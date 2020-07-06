رياضة | موعد وصول فايلر إلى القاهرة وقيادة مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد وصول فايلر إلى القاهرة وقيادة مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة في تمام الساعة الثامنة و١٥ دقيقة من مساء اليوم الاثنين.

وكان المدرب السويسري قد سافر إلى سويسرا حيث قضى هناك إجازة أسرية، قبل العودة لقيادة مران الفريق الأحمر.

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وقام المدرب السويسري بتغيير موعد وصوله حيث تم تغيير رحلته ليصل عبر الخطوط الفرنسية.

ومن المقرر أن يقود فايلر مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا الثلاثاء عقب عودته من سويسرا.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تجديد تعاقده مع المدرب السويسري لمدة موسم بعد النتائج المميزة التي حققها مع الفريق الأحمر هذا الموسم.