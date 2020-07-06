رياضة | مفاجأة.. الأهلي يرفض ضم مهاجم النجم الساحلي بأوامر فايلر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يرفض ضم مهاجم النجم الساحلي بأوامر فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه التعاقد مع مهاجم النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء تحفظ فايلر، على ضم كريم العريبي مهاجم الفريق الساحلي، بسبب أدائه الغير ثابت في المباريات، وهو ما يشبه أداء المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان النادي الأهلي، تلقى ترشيحات من جانب بعض الوكلاء بضم العريبي، وتسوية مستحقات النادي لدى النجم الساحلي، في قضية اللاعب الإيفواري الهارب سليماني كوليبالي، بعد تغريمه من قبل الفيفا، بسبب هروبه.

وواصل النادي الأهلي، ضغطه على إدارة الفريق التونسي من أجل تحصيل المبلغ المستحق دفعها من غرامة كوليبالي، بعد خلاف الوعود السابقة، قبل التحرك بقضية رسمية إلى الاتحاد الدولي.

من ناحية أخرى، واصلت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، الضغط على فايلر، من أجل منح وليد أزارو، فرصة وعدم رحيله بالموسم المقبل.

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ومن المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط، اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم مصير المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي اجتماع التخطيط، خاصةً بعد دخول أزارو في أزمة مع فريقه الحالي، وطلب العودة إلى الأهلي وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

وكان أزارو، طالب إدارة الاتفاق السعودي بتسديد مستحقاته في حالة استمرار بين صفوفه حتى نهاية الموسم الجاري، بعد توقف المسابقات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

طلب أزارو، قوبل بالرفض من إدارة الفريق السعودي، والذي استند على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم الجاري لظروف استثنائية.