رياضة | سيلتيك يواجه هاميلتون في بداية مشواره بالدوري الاسكتلندي اغسطس المقبل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر سيلتيك يواجه هاميلتون في بداية مشواره بالدوري الاسكتلندي اغسطس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين مباريات موسم 2020-2021 إذ سيبدأ سيلتيك سعيه لتحقيق رقم قياسي بفوزه باللقب للموسم العاشر على التوالي باستضافة هاميلتون أكاديميكال في الثاني من أغسطس المقبل.

وسيبدأ رينجرز الموسم خارج أرضه أمام أبردين في واحدة بين أربع مباريات في الجولة الافتتاحية للموسم في الأول من أغسطس مع احتمال إقامة الجولات الأولى من الموسم بدون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.

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وقررت الرابطة إلغاء موسم 2019-2020 بسبب الجائحة وتتويج سيلتيك بلقبه التاسع على التوالي ليعادل الرقم القياسي.

وسيلعب رينجرز، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، على ملعب سيلتيك في أول مباراة قمة الموسم المقبل في 17 أكتوبر على أن تقام مباراة العودة في الثاني من يناير 2021.

وسيستضيف دندي يونايتد العائد لدوري الأضواء سانت جونستون في الجولة الافتتاحية.