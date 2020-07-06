رياضة | فايلر يصطدم بالأهلي بسبب أزارو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يصطدم بالأهلي بسبب أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحدث الدولي المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي، أزمة داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.

إذ أن هناك انشقاق داخل النادي الأهلي بسبب ازارو، بعدما قرر السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عدم عودة ازارو بعد انتهاء إعارته، في الوقت الذي يرغب فيه مسئولو القلعة الحمراء في عودته.

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وقد يتغير موقف مهاجم الأهلي 180 درجة خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع حصوله على فرصة أخرى مع فايلر بعد ضغط مسئولو الأحمر، الذين يرون أنه مميز، وتأقلمه مع الفريق رهان مضمون بعكس الرهان على مهاجم جديد.

يشار إلى أن أزارو صاحب الـ25 عاما كان قد تم إعارته إلى صفوف فريق الاتفاق السعودي في انتقالات يناير الماضي.

وتمكن المهاجم المغربي، من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف في 7 مباريات خاضها بقميص الاتفاق السعودي.