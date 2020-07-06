شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يجدد عقد ماتيتش حتى عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين عقد لاعب خط وسطه الصربي الدولي نيمانيا ماتيتش حتى عام 2023 . وشارك ماتيتش (31 عاماً) في 27 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات خلال الموسم الجاري.

وكان ماتيتش قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي عام 2017 وكان من المفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2021 .

وقال ماتيتش: "لا يزال لدي الكثير لأقدمه وأنجزه خلال مسيرتي الاحترافية كلاعب، ويشرفني أن أتمكن من ذلك مع مانشستر يونايتد".

وأضاف: "إنه أمر مثير حقا أن أكون جزءاً من هذا الفريق، لدينا توازن جيد بين عناصر الشباب والخبرة بالفريق."

ومن ناحيته، قال المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير: "نيمانيا هنا منذ ثلاثة مواسم، ويدرك حقا قيمة اللعب لفريق مانشستر يونايتد". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مانشستر يونايتد يجدد عقد ماتيتش حتى عام 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.