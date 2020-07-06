شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: لا نؤجل مباريات إلا بقرارات أمنية.. ونعد بجدول منتظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إنه وأعضاء اللجنة هدفهم صالح الكرة المصرية، ووعد بتقديم جدول دوري منتظم بعد استئنافه.

وأوضح «الجنايني»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، للكشف عن الكرة الموحدة التي ستستخدم في مباريات الدوري: «7و8 أغسطس ستتم إقامة المباريات المؤجلة، وبعدها سننشر مواعيد مباريات 3 أو 4 جولات من البطولة».

وأضاف: «نعد بتقديم جدول منتظم، لا يشهد أي تأجيلات»، مكررًا تأكيده أن اللجنة كما وعدت لدى توليها المسؤولية عدم تأجيل أي مباريات إلا بقرارات أمنية وليست دواعي أمنية».

وأكد: «كان هدفي وشغلي الشاغل وحلمي أن أبدأ يوما كذا وأنهي يوما كهذا، لكن قدر الله وما شاء فعل، جاءت أزمة كورونا».