شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل في مؤتمر «الكرة الموحدة»: نسعى لتطوير وتسويق الدوري بشكل جيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إن اللجنة تسعى لتطوير الكرة المصرية والدوري الممتاز وتسويقه بشكل جيد.
وأضاف «فضل» خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن الكرة الموحدة التي ستسخدم في بطولة الدوري بعد استئنافه: «نسعى جميعًا أم يكون هناك رابطة محترفين للدوري المصري، وكرة موحدة للدوري المصري، هانعرف نسوق منتجنا بشكل جيد».
وتابع: «في كأس الأمم الأفريقية، أثبتنا للعالم إننا نقدر ننظم بطولة قوية جدًا، ودائمًا بنحاول تطوير منتجنا».
وفيما يخص الكرة الموحدة، والتي ستقدمها شركة بوما، الراعية لملابس ومستلزمات الاتحاد، أوضح: «حصلنا على عدد من الكرات في مباراة السوبر الماضية، وحاليًا في 1000 كرة يتم توزيعها على الفرق، بحيث نلعب الماتشات الموسم الحالي بكرة موحدة»
وأضاف: «سنستلم عدد كبير من الكرات يصل إلى 3 آلاف كرة لبدء الموسم الجديد من الدوري بكرة موحدة».
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