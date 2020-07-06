شكرا لقرائتكم محمد فضل: هاني أبو ريدة صاحب الفضل في فكرة الكرة الموحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، الشكر إلى هاني أبو ريدة لأنه صاحب الإتفاق مع الشركة العالمية للملابس والتي ارسلت الكرة الموحدة على الجبلاية ، مضيفا أن أي كرة هسيتم بيعها سيكون لاتحاد الكرة نسبة منها ، وسيتم توزيع 1000 كرة على الأندية قبل استكمال الدورى ، وفيما يخص ملابس الحكام سيتم الكشف عنها مع عودة البطولة .

وقال فضل أشكر هاني أبو ريدة لأنه صاحب الإتفاق مع الشركة العالمية للملابس والتي أرسلت الكرة الموحدة ايضا

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وأشار فضل خلال المؤتمر الصحفي الذةى تعقده اللجنة للكشف عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها فى مباريات مسابقة الدورى بعد استئنافه فى السابع من أغسطس المقبل أن الاعلان عن قميص منتخب مصر الجديد سيكون في أكتوبر المقبل ، مع وعد بتقديم دورى بشكل مميز ينال اشادة الجميع .

ومن ناحية اخرى خاطب اتحاد الكرة الجهات الأمنية بجدول الدوري للاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالمباريات ومنها إمكانية إقامة أكثر من لقاء في اليوم الواحد بالقاهرة و إمكانية إقامة مباريات الأهلي و الزمالك في نفس اليوم داخل القاهرة أيضاً إلى جانب استضافة مباريات أسوان في القاهرة بدلاً من أسوان ، وسيتم الرد على هذه الاستفسارات اليوم من قبل الأمن و إخطار اتحاد الكرة بها.