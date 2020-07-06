شكرا لقرائتكم الجناينى: الإعلان عن جدول الدورى خلال أيام .. ونسعى لزيادة دعم الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة أن الإعلان عن جدول الدورى خلال أيام بدءا من المؤجلات ، واعدا بإنتظام الجدول ، و ذلك خلال مؤتمر الكشف عن شكل الكرة الموحدة التى ستقام بها مباريات الدورى العام .

و قال الجناينى خلال المؤتمر :" نسعى لزيادة دعم الأندية ، مشيرا إلى أن فيروس كورونا عطل حسابات كثيرة لدى اللجنة الخماسية مؤكدا على أن لائحة الإنتخابات لازالت فى مرحلة التشاور .

و داعب الجناينى حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة خلال المؤتمر بسبب صعوبة وضع جدول الدورى فى ظل غموض أجندة الكاف " أنت شهيد .

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و أشار الجاينى إلى عدم وجود أى تعديل فى لجنة الحكام مع عودة الدورى ، مؤكدا على سعى الإتحاد إلى عمل رابطة محترفين من مهامها دعم أندية القسم الثانى مع عدم الإستجابة للضغوط و تطبيق اللوائح على الجميع .

كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن شكل الكرة الموحدة التى ستقام بها مباريات الدورى العام هذا الموسم، بعد قرار استئناف المسابقةً المحلية يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، خلال اجتماع اللجنة الخماسية المنعقد حالياً بمقر بالجبلاية.

فى سياق متصل، أكد مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولي للجنة الخماسية المكلفة لإدراة اتحاد الكرة، جاهزية أرض الملعب قبل نهاية شهر يوليو الجارى، قبل انطلاق بطولة الدورى فى 7 أغسطس المقبل، وجارى الانتهاء من صيانة الملعب وزراعة البذور الصيفية ليصبح الاستاد جاهزاً لاستضافة المباريات بشكل طبيبعى.