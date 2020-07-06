شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني يكشف عن موعد فتح باب الانتقالات الصيفية أمام الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني أن فتح باب الانتقالات الصيفية أمام الأندية سيكون في الأول من شهر أكتوبر المقبل، وتحديدا قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الأخيرة.

وكان عمرو الجنايني قد أكد على وجود تواصل بين الجبلاية والنجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، والذى توج مؤخراً مع فريقه ببطول الدورى الإنجليزى كأول لاعب مصرى يحقق هذا الانجاز.

وقال الجناينى، خلال تواجده باجتماع الجبلاية المقام حالياً بمقر الاتحاد للكشف عن تفاصيل استئناف الدورى، نحن على تواصل مع محمد صلاح لكى نحتفل به.

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ووافق مجلس الفيفا مؤخرا على المزيد من التعديلات المؤقتة على لوائحه بشأن القيد وانتقالات اللاعبين وفض المنازعات وجاءت كالتالي:

-بالنسبة للاعبين العاطلين عن اللعب يُسمح لهم التسجيل فى ثلاثة أندية بحد أقصى واللعب لهم خلال موسم واحد بدلا من التسجيل لناديين فقط.

-من أجل إعطاء الأولوية للأندية لإكمال موسم 2019-2020 بتشكيلاتهم المتاحة حاليا وتوفير المرونة فى انتقالات اللاعبين، يُسمح للاتحادات التى تستخدم تقويما مزدوجا للسنة ببدء أول فترة تسجيل لموسم 2020-2021 قبل الانتهاء من الموسم الحالى بشرط التالي: - الحد الأقصى المسموح به لبدء تسجيل اللاعبين الجدد هو قبل انتهاء الموسم الحالى بأربعة أسابيع.

- يسمح بنقل اللاعب لناد جديد لكن سيكون مؤهلا فقط للمشاركة فى المباريات معه مع انطلاق موسم 2020-2021.

- يسمح أن يتم التعاقد مع لاعب حر بشرط أن يكون مؤهلا للعب فى موسم 2020-2021.

-لتقديم إعانة مالية للأطراف المشاركة فى نزاعات لدى فيفا فإن أى طلب تم تقديمه بين 10 يونيو و31 ديسمبر 2020 لن يكون هناك أى شرط لدفع التكاليف ولن يتم طلب أى تكاليف إجرائية.