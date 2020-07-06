شكرا لقرائتكم الجنايني: نتواصل مع صلاح لتحديد موعد مناسب لإقامة احتفال له بالتتويج بالبريمرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وجود تواصل بين الجبلاية والنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، والذي توج مؤخراً مع فريقه ببطول الدوري الانجليزي، كأول لاعب مصري يحقق هذا الانجاز.

وقال الجنايني خلال تواجده باجتماع الجبلاية المقام حالياً بمقر الاتحاد للكشف عن تفاصيل استئناف الدوري: نحن علي تواصل مع محمد صلاح لكي نحتفل بأول لاعب مصري يفوز بالدوري الانجليزي، ونسعى لتحديد موعد مناسب له من أجل إقامة احتفال.

أضاف الجنايني: لدينا مبني جديد من الممكن وضع اسم محمد صلاح علي أي قاعة أو ملعب به.

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في سياق متصل، نجح الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في تعديل كفته بشكل كبير خلال مباراة فريقه ضد أستون فيلا الى المعدل الإيجابي بعدما استطاع أن يصنع هدف الاطمئنان لفريقه الثاني ليحصد 3 نقاط هامة في رحلة البحث عن كسر رقم مان سيتي القياسي الخاص بعدد النقاط الخاصة بلقب الدوري الإنجليزي 109 نقطة.

وحصل محمد صلاح على تقييم 7 درجات كثاني أفضل لاعب في الخط الأمامي للريدز بفارق 0.2 درجة فقط عن ساديو ماني لاعب السنغال الشهير.

وحقق ليفربول فوزا صعبا على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

وبذلك يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 89 نقطة، وضمن الريدز رسميا لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، فيما يتواجد أستون فيلا فى المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.