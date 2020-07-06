شكرا لقرائتكم فضل يكشف سبب رفض الجبلاية لوضع اسم محمد صلاح على الكرة الموحدة للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، أنه لايمكن وضع اسم محمد صلاح على الكرة الموحدة ببطولة الدورى ، مشددا أن محمد صلاح قيمة كبيرة وعالمية ولكن لا يمكن وضع اسمه على الكرة الموحدة بالدورى المصرى لأنها حقوق تجارية لا يمكن اختراقها

وأضاف فضل أن هذا لم يحدث مع ميسي او رونالدو بوضع اسم أحدهم على الكرة بدورى بلد أي منهم ، ولكن الجبلاية تجهز لحفل تكريم لمحمد صلاح لانه شرف الكرة المصرية عالميا

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جاءت تصريحات فضل خلال المؤتمر الصحفي الذى تعقده اللجنة للكشف عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها فى مباريات مسابقة الدورى .

وكشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن شكل الكرة الموحدة التى ستقام بها مباريات الدورى العام هذا الموسم، بعد قرار استئناف المسابقةً المحلية يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، خلال اجتماع اللجنة الخماسية المنعقد حالياً بمقر بالجبلاية.

فى سياق متصل، أكد مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولي للجنة الخماسية المكلفة لإدراة اتحاد الكرة، جاهزية أرض الملعب قبل نهاية شهر يوليو الجارى، قبل انطلاق بطولة الدورى فى 7 أغسطس المقبل، وجارى الانتهاء من صيانة الملعب وزراعة البذور الصيفية ليصبح الاستاد جاهزاً لاستضافة المباريات بشكل طبيبعى.