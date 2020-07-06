شكرا لقرائتكم الجنايني: مفيش حد في الخماسية طمعان في الكرسي أو عايز يدخل انتخابات أو عنده مصالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الكرة المصرية أن الكرة الموحدة تعد استمراراً للوفاء بالوعود التي قطعتها اللجنة الخماسية على نفسها، مشدداً أنهم ليس لهم أي مصلحة سوى تطوير الكرة المصرية والرفع من شأنها، وأن أول ظهور للكرة الموحدة كان في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي أقيمت في الإمارات

وتابع الجنايني خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً للإعلان عن الكرة الموحدة في الدوري المصري أن اللجنة الخماسية لديها أفكار وطموحات كثيرة لتطوير الكرة المصرية.

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وأضاف قائلاً :"هنحتفل بـ100 سنة كرة السنة القادمة ولابد أن نكون قريبين في وقتها من دول العالم المتقدم في كرة القدم..مش هنجمامل حد ولا هنعمل غير الصح ..مفيش حد مننا طمعان في الكرسي أو عايز يدخل انتخابات أو عنده مصالح، كاشفاً أن اللجنة الخماسية بصدد تدشين لائحة جديدة بالتنسيق مع الجمعية العمومية والاتحاد الدولي فيفا.

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن إعلان جدول الدوري على مرحلتين ، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، و المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.