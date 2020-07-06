شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم مصير المحترفين الأجانب بنهاية الأسبوع الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة نادى الزمالك على حسم مصير المحترفين الأجانب بنهاية الأسبوع الجاري، حيث قرر الفريق تحديد موقف الدولى التونسي فرجانى ساسي، والمغربي حميد أحداد المعار لفريق الرجاء البيضاوي .

من جهته أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن فريقه أرسل خطابا رسميا لنادى الرجاء بإعادة حميد احداد لعدم تفعليهم بند الشراء النهائي، مؤكدا أن الرجاء لم يُفعل بند أحقية الشراء لأحداد ولم يطلب مد الإعارة لنهاية الموسم، فخاطبناهم من أجل ذلك.

ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في استعادة حميد أحداد كونه يري انه سيندمج مع بن شرقي وساسي وأوناجم وسيفيد الفريق كثيرا خلال الموسم المقبل.

مما يعني أن الزمالك ينتظر بنهاية الأسبوع الجاري رد الرجاء البيضاوي على الخطاب الرسمي لتحديد موقف وحسم مصير أحداد بسرعة العودة إلى الفريق خاصة أن عقده من المفترضأنه ينتهى في 30يونية الماضي.

وانتقل أحداد إلى صفوف الزمالك قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي في انتقالات صيف عام 2018، إلا أن عام المغربي الأول لم يكن موفقًا بمشاركته في 23 مباراة إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد.

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كما ينتظر مسئولي الزمالك و لجنة الكرة بالنادي وصول التونسي فرجاني ساسي بفارغ الصبر لفتح خط المفاوضات معه من جديد لتمديد عقده وتحصنيه من الإغراءات التي تطارده دائما من خلال عدد كبير من الأندية العربية وأيضا رغبة بعض الفرق الأوروبية في ضمه .

ويتبقي في عقد ساسي موسم كامل ولديه رغبة التجديد المشتركة بينه ومع النادي ويتنظر الأبيض عودته الى مصر، لحسم ملف التجديد من خلال توقيع الدولي التونسي على عقود احترافية جديدة قد تصل لأربع مواسم حال موافقته.