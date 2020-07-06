شكرا لقرائتكم فليك يستهدف تحقيق "الثلاثية" التاريخية مع بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن لقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف المقبل لفريقه، وذلك بعد أن توج بايرن هذا الموسم بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا.

وأضاف فليك يوم الاثنين: أتطلع بالفعل بعد فترة الإجازة، إلى إعداد الفريق للهدف المقبل، وهو بالطبع يتمثل في دوري أبطال أوروبا.

وإن نجح فليك في قيادة الفريق إلى لقب بطل دوري أبطال أوروبا، فإنه سيصبح ثاني مدرب يحقق الثلاثية التاريخية مع بايرن، بعدما فعلها المدرب يوب هاينكس موسم 2012-2013، علماً أن الأول قاد بايرن إلى الفوز خارج أرضه على تشيلسي ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد قبل توقف المنافسات.

وتستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وستحسم منافسات دوري الأبطال عبر بطولة مصغرة تحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي، تقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، وستقام الأدوار بنظام مباراة واحدة.

وقال فليك: نعرف أن مثل هذه المواجهات التي تحسم بمباراة واحدة، ليست بسيطة. حيث يفترض بك أن تكون مستعدا لأقصى درجة، فاللاعبون سيكون لديهم الوقت الآن لالتقاط الأنفاس والتعافي الذهني وتجديد الطاقة.