شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: إعلان جدول الدورى خلال أيام.. والبداية بالمؤجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أن الإعلان عن جدول الدورى خلال أيام بدءاً بالمؤجلات، واعداً بانتظام الجدول. وأضاف عمرو الجناينى، خلال المؤتمر المنعقد حاليا للكشف عن شكل الكرة الموحدة التى ستقام بها مباريات الدورى، "نسعى لزيادة دعم الأندية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا عطل حسابات كثيرة لدى اللجنة الخماسية، مؤكدا أن لائحة الانتخابات لاتزال فى مرحلة التشاور ."

وداعب عمرو الجناينى حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال المؤتمر بسبب صعوبة وضع جدول الدورى فى ظل غموض أجندة الكاف قائلا، "أنت شهيد".

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وأشار الجاينى إلى عدم وجود أى تعديل فى لجنة الحكام مع عودة الدورى، مؤكدا سعى الاتحاد لعمل رابطة محترفين من مهامها دعم أندية القسم الثانى مع عدم الاستجابة للضغوط وتطبيق اللوائح على الجميع .

وكشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن شكل الكرة الموحدة التى ستقام بها مباريات الدورى العام هذا الموسم، بعد قرار استئناف المسابقةً المحلية يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، خلال اجتماع اللجنة الخماسية المنعقد حالياً بمقر بالجبلاية.

فى سياق متصل، أكد مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولى للجنة الخماسية المكلفة لإدراة اتحاد الكرة، جاهزية أرض الملعب قبل نهاية شهر يوليو الجارى، قبل انطلاق بطولة الدورى فى 7 أغسطس المقبل، وجارى الانتهاء من صيانة الملعب وزراعة البذور الصيفية ليصبح الاستاد جاهزاً لاستضافة المباريات بشكل طبيبعى.