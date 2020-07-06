شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: رجاء الجداوى ست رائعة وجوزها كان "برنس" وبيحب الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الفنانة رجاء الجداوى التى وافتها المنية أمس الأحد بعد صراع مع كورونا، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت، "خالص عزائى، فقدنا ست جميلة ورائعة، الناس زعلت عليها أوى لأنها محترمة وقدمت فن راقى، وكانت متجوزة من شخص جميل وبرنس كل من تعامل معه شعر أنه ابن ناس ولذيذ وبيحب الحياة، كان مدربى فى منتخب مصر وافتقدته كثيراً".

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى عن عالمنا، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 81 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها الى المستشفى ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية صباح أمس الأحد.

Advertisements

وتزوجت الفنانة القديرة رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

وخلال الأيام الماضية وضعوها الأطباء المعالجين على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن انبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز، لأن نسبة الأكسجين فى الدم من غير الجهاز 55%، رغم حقنها قبل ذلك ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، ولكن لم يأت ذلك بنتيجة إيجابية.