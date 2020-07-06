شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: نعد الجماهير بدورى مميز.. وتوزيع 1000 كرة على الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الشكر إلى هانى أبو ريدة لأنه صاحب الاتفاق مع الشركة العالمية للملابس والتى أرسلت الكرة الموحدة على الجبلاية، مشيرا إلى أن أى كرة سيتم بيعها سيكون لاتحاد الكرة نسبة منها، وسيتم توزيع 1000 كرة على الأندية قبل استكمال الدورى، وفيما يخص ملابس الحكام سيتم الكشف عنها مع عودة البطولة.

وقدم فضل الشكر لهانى أبو ريدة لأنه صاحب الاتفاق مع الشركة العالمية للملابس والتى أرسلت الكرة الموحدة أيضا.

وأشار فضل، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة للكشف عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها فى مباريات مسابقة الدورى بعد استئنافه فى السابع من أغسطس المقبل، إلى أن الإعلان عن قميص منتخب مصر الجديد سيكون فى أكتوبر المقبل، مع وعد بتقديم دورى بشكل مميز ينال اشادة الجميع.

من ناحية أخرى، خاطب اتحاد الكرة الجهات الأمنية بجدول الدورى للاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالمباريات، ومنها إمكانية إقامة أكثر من لقاء فى اليوم الواحد بالقاهرة وإمكانية إقامة مباريات الأهلى والزمالك فى نفس اليوم داخل القاهرة أيضاً، إلى جانب استضافة مباريات أسوان فى القاهرة بدلاً من أسوان، وسيتم الرد على هذه الاستفسارات اليوم من قبل الأمن و إخطار اتحاد الكرة بها.