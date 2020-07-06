شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صالح جمعة نجم الأهلى فى مرحلة "الطفولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لصالح جمعة، نجم الأهلى فى مرحلة الطفولة. ومن جديد عادت الكرة لتكون فى ملعب صالح جمعة عقب قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بإعادته للتدريبات الجماعية بعد 6 أشهر من الغياب وسط توقعات بفتح صفحة جديدة بين اللاعب ومدربه بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من حزم حقائبه ومغادرة القلعة الحمراء بعد سنوات الفرص الضائعة التى لم يستغلها صالح جمعة.

فمنذ انتقال صالح للأهلى عام 2015 قادمًا من نادى إنبي، فى صفقة أحدثت ضجة كبرى آنذاك، بسبب الصراع الكبير الذى خاضه مسؤولو الأحمر مع نظرائهم فى الزمالك فى ذلك التوقيت، لم يصل اللاعب حتى لثلث التوقعات والآمال التى بنتها عليه جماهير الأحمر.

فعلى مدار خمس سنوات مضت قضى اللاعب ما مضى مع الأهلى بين مشاكل عدة، منها شخصية خارج حدود الملعب، وصل صداها إلى مسؤولى الأحمر وأجهزته الفنية، ومنها مع زملائه، والتى كان أبرزها مع أحد القادة السابقين للفريق عماد متعب، وأخرى مع مدربيه.

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شارك صالح مع الأهلى فى 69 مباراة، سجل 12 هدفاً وصنع 13، بينما لعب مع إنبى فى 26 مباراة، سجل هدف وصنع هدفين، وبلغ إجمالى أهدافه فى الايجيبشن ليج 9 أهداف مع كلا الفريقين وصنع 14

رغم أزمات صالح التى لاتنتهى داخل الأهلى إلا أن اللاعب الموهوب مازال يحظى بدعم جماهيرى غير مسبوق، جماهير نادى القرن التى انقلبت على إبراهيم سعيد بسبب مشاغباته لاتزال ترى الأمل فى تغيير كامل فى سلوكيات صالح وتسانده مساندة كبيرة إيماناً بموهبته وقدرته على العودة أفضل مما كان.

توقف الكرة منذ مارس الماضى جعل كل اللاعبين فرصهم متساوية فى الظهور بالتشكيل الأساسى لفريقه وهى دفعة معنوية لصالح جمعة قبل عودة مباريات الدورى ففى حالة تألقه فى التدريبات قد لايجد فايلر حرجاً فى منحه فرصة الشهور بشكل أساسى مع الفريق الأحمر ووقتها قد يتألق ويحجز موقعاً أساسياً مع الأهلى.