شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: الكرة الموحدة استمرار للوفاء بالوعود.. وندشن لائحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الكرة المصرية، أن الكرة الموحدة تعد استمراراً للوفاء بالوعود التى قطعتها اللجنة الخماسية على نفسها، مشدداً على أنهم ليس لهم أى مصلحة سوى تطوير الكرة المصرية والرفع من شأنها، وأن أول ظهور للكرة الموحدة كان فى مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك التى أقيمت فى الإمارات.

وأضاف الجناينى خلال المؤتمر الصحفى المقام حالياً للإعلان عن الكرة الموحدة فى الدورى المصرى، أن اللجنة الخماسية لديها أفكار وطموحات كثيرة لتطوير الكرة المصرية.

وتابع رئيس اللجنة الخماسية، "هنحتفل بـ100 سنة كرة السنة القادمة، ولابد أن نكون قريبين فى وقتها من دول العالم المتقدم فى كرة القدم.. مش هنجامل حد ولا هنعمل غير الصح.. مفيش حد مننا طمعان فى الكرسى أو عايز يدخل انتخابات أو عنده مصالح"، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية بصدد تدشين لائحة جديدة بالتنسيق مع الجمعية العمومية والاتحاد الدولى فيفا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إعلان جدول الدورى على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها فى الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، و المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائى والنهائى لبطولتى أبطال الدورى والكونفيدرالية.