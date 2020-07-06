شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..ىأحمد بلال: بحب العندليب والزعيم..والتنس رياضتى المفضلة بعد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين أو الإعلاميين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو أحمد بلال هداف النادى الأهلي السابق وأحد نجومه البارزين فى مطلع الألفية.

انضم أحمد "اجوال" كما تلقبه الجماهير إلى القلعة الحمراء عام 1996، ونجح بعد ذلك فى قيادة منتخب الناشئين تحت 17 سنة بالفوز ببطولة أفريقيا للناشئين والتى أقيمت ببتسوانا.

وشارك بلال فى كأس العالم تحت 17 سنة التى أقيمت بالقاهرة، ونال شرف تسجيل أول أهداف البطولة فى شباك تايلاند، وسجل هدفين آخرين، وقاد المنتخب بربع نهائى البطولة.

في مطلع موسم 1999- 2000 ضمه الألمانى راينر تسوبيل للفريق الأول،عندما دفع به أمام شوتنج ستارز بطل نيجيريا بملعبه فى افتتاح دور المجموعات 21 أغسطس 1999 وهو فى التاسعة عشر من عمره، وقاد الفريق للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل خلاله باكورة أهدافه الرسمية.

وبدأ بزوغ اسم أحمد بلال مطلع عام 2002 تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزيه فى ولايته الأولى، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الاتحاد السكندرى، عندما نجح فى تكوين دويتو رائع مع خالد بيبو، ورضا شحاتة، مستفيدا بلمسات أمير الموهوبين وليد صلاح الدين، وسجل 13 هدفا فى الدور الثانى فقط.

واصل بلال الإبداع فى موسمه التالى 2002-2003 تحت قيادة الهولندى جوبونفرير، وحقق لقب هداف الدورى برصيد 19 هدفا، واستمر مع الأهلى حتى نهاية موسم 2009-2010 تخللها فترة احتراف استمرت عاما ونصف فى الدورى التركى بدأت فى يوليو 2005، عندما أنتقل لكونيا سبور، منه معارا إلى أنفرة سبور، وسجل فى الدورى التركى "9" أهداف.

عاد أحمد بلال إلى الأهلى مجددا فى يناير 2007، وسجل مع الفريق 71 هدفا خلال161 مباراة فى جميع البطولات، حقق خلالها أكثر من 14 بطولة، وانتقل بلال إلى سموحة مطلع موسم 2010-2011 فى أول مواسم الفريق السكندرى فى الدورى، وسجل 9 أهداف، وفى العام التالى إلى إنبى، وختم مسيرته فى صفوف الوحدات الأردنى.

ما هوايتك المفضلة بعيداً عن الرياضة؟

القراءة والكتابة.

هل تدخل المطبخ؟

بحب المطلخ جدا.

ما الأكلة التى تتميز فى ظبخها، والأكلة التي تفضلها؟

بعمل صينية بطاطس باللحمة عالمية وبحب المحشي.

من مطربك المفضل؟

عبد الحليم حافظ.

ما هى أطرف المواقف التي تعرضت لها من المشجعين؟

تعرضت لموقف ذات مرة من أحد مشجعى الزمالك أثناء تناول الغداء فى أحد المطاعم أحدهم قدم لى تورتة بعلم الزمالك.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

بحب محمود عبد العزيز وعادل إمام.

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

بحب الملابس الفورمال.

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ما هي أغنيتك المفضلة ؟

حكاية شعب لعبد الحليم حافظ.

ما هي أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

بحب السعودية جداً عشان الحرم المكي.

من هو لاعبك المفضل فى الألعاب الأخرى؟

مايكل جوردن لاعب السلة وفيدرر لاعب التنس.

النادي الذى تشجعه فى أوروبا؟

ريال مدريد.

من هو مثلك الأعلى عندما كنت لاعبا.. على المستوى المحلي والعالمي؟

طاهر أبو زيد والخطيب وعالميا رونالدو.

إذا كنت رياضى فى لعبة غير كرة القدم أى لعبة تختار؟

كنت هلعب تنس.



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