شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن الكرة الموحدة لمباريات الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن شكل الكرة الموحدة التى ستقام بها مباريات الدورى العام هذا الموسم، بعد قرار استئناف المسابقةً المحلية يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، خلال اجتماع اللجنة الخماسية المنعقد حالياً بمقر بالجبلاية.

فى سياق متصل، أكد مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولي للجنة الخماسية المكلفة لإدراة اتحاد الكرة، جاهزية أرض الملعب قبل نهاية شهر يوليو الجارى، قبل انطلاق بطولة الدورى فى 7 أغسطس المقبل، وجارى الانتهاء من صيانة الملعب وزراعة البذور الصيفية ليصبح الاستاد جاهزاً لاستضافة المباريات بشكل طبيبعى.

واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضى لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.

كما قرر اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للعاملين والموظفين بالهيئة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة إلى استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للاستعانة ببوابات تعقيم إلكترونية من أجل الحد من انتشار الفيروس وتعقيم الأشخاص الداخلين للاستاد.

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الكرة الموحدة (1)



الكرة الموحدة (2)



الكرة الموحدة (3)