الأهلي يرفع شعار "مصر وأفريقيا إيد واحدة" بـ5 جنسيات على ملعب التتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع النادى الأهلى شعار الوحدة الأفريقية بوجود 5 جنسيات من القارة السمراء فى صورة واحدة جمعت لاعبى القلعة الحمراء، خلال المران الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بمقر النادى بالجزيرة، فى إطار استعدادات الفريق الأحمر لعودة النشاط الرياضى ومباريات الدورى العام يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وظهر فى الصورة كل من، حمدى فتحى والعربى بدر، فى كرة مشتركة مع الأنجولى جيرالدو والمالى أليو ديانج والنيجيرى جونيور أجاى، والسنغالى أليو بادجى.
مران الاهلي
وقاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقسيمة قوية للاعبى الفريق صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وقسم سيزا اللاعبين إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التى خاضها الفريق فى بداية مران اليوم، ويستعد الأهلى للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدورى، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.
فيما عدل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، موعد وصوله إلى القاهرة اليوم، الاثنين، تمهيداً لقيادته تدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعدما قضى إجازة فى بلاده استغرقت ما يقرب من 25 يوماً، حيث غادر فايلر ومساعده بينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء.
ويعود فايلر للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين، فاضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، على أن يعود لمطار القاهرة فى الثامنة مساءً، وذلك بعدما قام بتغيير رحلته الأولى، والتى كان من المفترض وصولها فى تمام العاشرة والنصف مساء للقاهرة..
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