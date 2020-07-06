شكرا لقرائتكم خبر عن موعد البطولة الأفريقية لألعاب القوى المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الأفريقى لألعاب القوى إقامة البطولة الأفريقية، التى تستضيفها الجزائر العام المقبل خلال شهر مايو، لتقام فى الفترة من 25 إلى 29 مايو، وفقا لما استقر عليه الاتحاد الجزائرى للعبة، حيث أبلغ الاتحاد الأفريقى بموعد البطولة.

وبدوره يقوم الاتحاد الأفريقى بإخطار الاتحادات المحلية المقرر مشاركتها فى البطولة، ليكون على أتم استعداد، خاصة أن البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو 2021 .

الاتحاد الدولى لألعاب القوى عقد اجتماعات أسبوعية مع رؤساء الاتحادات المحلية للعبة، لمناقشة سبل عودة النشاط الدولى، وكذلك البطولات المحلية فى كل دولة، منح التعليمات فى إدارة البطولات.

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كان الاتحاد الدولى لألعاب القوى قرر تأجيل بطولة العالم التى كان مقررا إقامتها العام الجارى لتقام 2021، وقام الاتحاد الدولى بمخاطبة الاتحادات المحلية بتأجيل البطولة، والمقرر إقامتها فى كينيا لتقام العام المقبل، نظرا للظروف التى تمر بها مختلف دول العالم من تفشى فيروس كورونا .

يذكر أن الاتحاد المصرى برئاسة سيف شاهين، قرر مخاطبة اللجنة الطبية بالأولمبية للحصول على موافقتها على عودة النشاط بناءً على بعض التعليمات التى تحددها اللجنة الطبية بالاتحاد، وفقا لإرشادات اللجنة الطلبية بالأولمبية، وأكد سيف شاهين، رئيس الاتحاد، أنه من المقرر إعداد تقرير من اللجنة الطبية بالاتحاد لتقديمه إلى الأولمبية، يتضمن بعض التعليمات والإجراءات المقرر تطبيقها فى التدريبات والمعسكرات والمنافسات، على أن ترسل الأولمبية موافقتها على التقرير، ويبدأ الاتحاد فى عودة النشاط.

كما قرر اتحاد ألعاب القوى إجراء تحاليل صورة دم كاملة للاعبى المنتخب المقرر مشاركتهم فى التدريبات فور عودة النشاط الرياضى، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وقال سيف شاهين إن التحاليل ليست مسحات كورونا، بل سحب عينة دم من اللاعبين للاطمئنان عليهم، وتنفيذا لتعليمات اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية.