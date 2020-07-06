شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يهنئ عواد بعيد ميلاده بهدف في مرماه.. وتعليق ساخر من «جنش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هنأ عمر جابر، لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، حارس الفريق الأبيض محمد عواد، بعيد ميلاده، إذ يتم اليوم الإثنين عامه الـ28.

وحرص «جابر» أن تكون تهنئته لـ«عواد» بشكل مختلف، ونشر عبر حسابه بموقع «تويتر» لأحد أهدافه في شباك حارس الفارس الأبيض عندما كان يحمي عرين الإسماعيلي.

وعلق محمود جنش على تهنئة «جابر» وكتب: «أنت كدا بتمسي عليه مش بتعيد.. بس الدماغ شغاله مش بتنام».