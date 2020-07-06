شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: ليفربول لا يفكر في تحقيق الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه يسير في طريقه لتحطيم رقم مانشستر سيتي القياسي بحصد 100 نقطة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه أكد أن تركيز فريقه لا ينصب على تسجيل أرقام جديدة.

ويحتاج ليفربول، الذي فاز «2-صفر» على أستون فيلا يوم الأحد، بفضل هدفي ساديو ماني وكيرتس جونز، إلى 12 نقطة من آخر خمس مباريات، لاجتياز الرقم القياسي لسيتي في موسم 2017-2018.

وقال كلوب الذي حقق فريقه 17 فوزًا في 17 مباراة على أرضه في أنفيلد بالدوري هذا الموسم: «لم نحضر إلى هنا ونحقق الأرقام التي تحققت بسبب التفكير في تحطيم الأرقام القياسية.. ينصب تركيزنا دائمًا بنسبة 100% على المباراة، وهذا الأمر لن يتغير».

وأضاف: «إذا كنا نريد تحقيق رقم قياسي من النقاط، فهذا يعني الفوز بكل المباريات، وهذا أمر غير معقد. يعرف اللاعبون ذلك، ولا نحتاج إلى تذكير المجموعة بهذا الأمر».

ويلعب ليفربول في ضيافة برايتون آند هوف ألبيون، صاحب المركز 15، يوم الأربعاء المقبل.

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