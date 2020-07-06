شكرا لقرائتكم خبر عن «أليجري»: رفضت عرضًا من ريـال مدريد.. وهذا ما أبحث عنه في محطتي القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس، عن رفضه عرضًا لتدريب ريـال مدريد منذ عامين.

وقال «أليجري»، في حوار لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «منذ عامين كان هناك تواصل، ولكن لم يسفر عن شئ لأنني كان لدي عقد مع يوفنتوس، كذلك كان لدي رابط أخلاقي مع النادي وجماهيره».

وعن رأيه فيما يقدمه المدير الفني الحالي للميرنجي زين الدين زيدان، أبدى «أليجري» إعجابه بتوظيف الفرنسي للاعب الوسط الدفاعي كاسيميرو، مؤكدًا أنها عبقرية تكتيكية من «زيدان».

وتحدث المدرب الإيطالي، الذي لم يتول قيادة أي فريق منذ رحيله عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي: «لقد كنت أشحن البطاريات، واستمتع بالوقت مع عائلتي وفي مدينتي ليفورنو مع أصدقاء حياتي، لا أكترث حقًا إذا كان عملي القادم في إيطاليا أو خارجها، أنا أبحث عن نادٍ أشاركه مشروعا، ولديه الدافع للمنافسة والفوز».