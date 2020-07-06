شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعد لبيع إيفان راكيتيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد نادي برشلونة الإسباني لبيع نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال الصيف الجاري، وقبل انتهاء عقده بنهاية الموسم القادم.

ويرغب البلوجرانا في الاستفادة ماديًا من بيع اللاعب قبل أن يرحب عن الفريق مجانًا، إذ يحق له الترقيع لأي ناد في يناير القادم، رغم رغبته الشخصية في البقاء داخل قلعة كامب نو.

وأشارت صحيفة «سبورت» الإسبانية إلى أن رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده لا تلقى قولًا داخل النادي الكتلوني، إذ ستسعى الإدارة لطرحه للبيع هذا الصيف.

ولفتت الصحيفة إلى أن فكرة عودة الكرواتي، الذي شارك في 14 مباراة فقط هذا الموسم مع برشلونة في الدوري، إلى فريقه السابق إشبيلية ليست فكرة مستبعدة.