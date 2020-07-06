شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يعلن تجديد تعاقد ماتيتش حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد التعاقد مع اللاعب نيمانيا ماتيتش حتى يونيو 2023.

وانضم ماتيتش إلى يونايتد في 2017، وخاض 114 مباراة مع النادي، كما شارك في 48 مباراة دولية مع المنتخب الصربي.

وقال ماتيتش، في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: «أنا سعيد بالاستمرار في المشاركة مع هذا النادي الرائع.. لا يزال لدي الكثير لأقدمه في مسيرتي والقيام بذلك مع يونايتد سيكون شرفاً كبيراً».

وأضاف: «من المثير حقاً أن تكون ضمن هذا الفريق، لدينا توازن جيد بين الشباب والخبرة، وهناك صداقة كبيرة بين اللاعبين».

وتابع: «نحن نلعب بشكل جيد هذا الموسم. سنواصل القتال لإنهاء الموسم على أعلى مستوى، ولكي نجعل أنصارنا فخورين».

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