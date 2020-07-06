شكرا لقرائتكم خبر عن «أوين»: ولاء ليفربول لـ«أوريجي» كلفه «فيرنر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق مايكل أوين، عن شعوره بالاستياء بعد تفويت ليفربول فرصة التعادل مع تيمو فيرنر من لايبزيج، ليذهب اللاعب إلى المنافس تشيلسي.

وكان تشيلسي قد أعلن قبل أيام إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب، على أن ينضم للفريق بداية من الموسم القادم.

وأكد «أوين» أن «فيرنر» من أفضل المهاجمين حاليًا في أوروبا، قائلًا، في حوار مع «premier league production»: «هل أوريجي ومينامينو سيبقيان في ليفربول الموسم القادم؟ نعم، لقد جدد أوريجي عقده، ومينامينو انضم أخيرًا للفريق، هم هناك وباقيين، ولكن هذا لا يعني أننا لا نتساءل عن أحقيته في التواجد بالفريق، أوريجي وقع عقدًا جديدًا، ليفربول كان لديه ولاء له أليس كذلك؟»

وأضاف: «لقد فعل ما فعله في دوري الأبطال، لذا عليك أن تمنحه عقدًا جديدًا، هذا الآن كلفهم الذهاب وإنفاق المال على التعاقد مع مهاجم بديل».

واختتم الفائز السابق بالكرة الذهبية: «تيمو فيرنر كان لاعبًا من الواضح أنه كان مرتبطا بليفربول، وفي النهاية ذهب إلى تشيلسي، أعتقد أن لاعب من هذا النوع كان سيصبح رائعًا لليفربول، هم وقعوا مع أوريجي على عقد طويل الأمد نظريًا، أنهى احتمالية تعاقده مع مهاجم بديل، وأنا لست واثق أنهم لا يحتاجون واحدًا أفضل».

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