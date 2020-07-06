شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبي الأهلي.. و«إكرامي» و«صبحي» يكتفيان بجلسة في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى شريف إكرامي ورمضان صبحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات بدنية في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، اكتفى الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية في الجيم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل، ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل الجهاز الفني.
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته، صباح اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام؛ استعدادًا للمرحلة المهمة المقبلة على المستويين المحلي والإفريقي.
وقاد ديفيد سيزا تقسيمة قوية للاعبي الفريق، إذ قام بتقسيمهم إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التي خاضها اللاعبون في بداية المران.
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