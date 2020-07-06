شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يوجه الشكر إلى طبيب التغذية بالأهلي: "أكتر واحد تعب معايا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي على توجيه الشكر إلى طبيب التغذية بالقلعة الحمراء ، وذلك عقب عودته إلى المشاركة في تدريبات الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، بعد غياب لفترة طويلة استغرقت 240 يوماً، بسبب إصابته بقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته في معسكر المنتخب الأول نوفمبر الماضي، استعداداً للتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان.

ونشر حمدي فتحي صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام جمعته بطبيب التغذية للفريق الأحمر وعلق عليها: حبيبي والله اكتر واحد تعب معايا الفترة اللي فاتت ربنا يخليك ليا ياحبيب قلبي وشكرا بجد.

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في سياق متصل، قاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقسيمة قوية للاعبى الفريق صباح اليوم، الأثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وقسم سيزا اللاعبين إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التى خاضها الفريق فى بداية مران اليوم، ويستعد الأهلى للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدورى، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

ويعود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، وتوماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية بالفريق للقاهرة اليوم، الاثنين، بعدما قضى الثنائى إجازة فى بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً، حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسرى الذى سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.