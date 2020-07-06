شكرا لقرائتكم فايلر يعدل موعد وصوله للقاهرة اليوم تمهيداً لقيادة تدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موعد وصوله للقاهرة اليوم الاثنين تمهيداً لقيادته تدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعدما قضي إجازة في بلاده استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر ومساعده بينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضي عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفني للأهلي خلال تواجده في سويسرا على التجديد موسماً للأهلي ليُنهي الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء.

ويعود فايلر للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فاضطر المدير الفني للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا ، على أن يعود لمطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك بعدما قام بتغيير رحلته الأولى، والتي كان من المفترض وصولها في تمام العاشرة والنصف مساء للقاهرة..

Advertisements

وقاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقسيمة قوية للاعبى الفريق صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وقسم سيزا اللاعبين إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التى خاضها الفريق فى بداية مران اليوم، ويستعد الأهلى للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدورى، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وشهد المران مشاركة حمدى فتحي فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.