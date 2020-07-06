شكرا لقرائتكم الأهلي يرسم خاريطة الطريق لتطوير فريق اليد عبر 4 محاور .. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى النادى الأهلى إلى تصحيح أوضاع فريق كرة اليد الأول بالنادى فى الموسم الجديد من أجل إستعادة البطولات الغائبة طوال الفترة الماضية سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى ، و ذلك عن طريق تغيير الجهاز الفنى أو التعاقد مع نجوم شابة لتدعيم الفريق ، حيث يرصد الخليج 365 كيفية ترتيب أوضاع اليد الحمراء قبل الموسم الجديد فى التقرير التالى :



تعيين طارق محروس صاحب إنجاز برونزية العالم للشباب على رأس القيادة الفنية

أتفق مسئولو النادي الأهلي مع طارق محروس المدير الفنى الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على العودة لقيادة الاهلي فى المرحلة المقبلة ، حيث تولى المهمة بالفعل بعدما وجه مجلس ادارة النادي الأهلى الشكر للسويدى لأولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التي تولي فيها المسئولية .



ضم محسن رمضان هداف الفراعنة فى المونديال Advertisements

فيما نجح الأهلى فى ضم محسن رمضان لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد و هداف منتخب الشباب لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد الحصول الاستغناء الخاص باللاعب من نادى هليوبوليس، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادى مضر السعودى، حيث أتم النادى كافة الاتفاقات الخاصة بالحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد ولمدة أربعة مواسم على أن يتم قيده بقائمة الفريق فور فتح باب الانتقالات للموسم الجديد.



تجديد تعاقد ممدوح طه

كما نجحت إدارة النادى فى تجديد تعاقد لاعب الجبهة اليسرى ممدوح طه ، خاصة أن اللاعب يعد من أبرز الخبرات المتواجدة فى صفوف الفريق بجانب إسلام حسم و إبراهيم المصرى .



تصعيد الشباب

كما شهدت صفوف فريق يد الأهلى تصعيد الشباب فى الفترة الأخيرة و أبرزهم عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق و عمر كاستيلو .